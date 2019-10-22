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Більше 50 слонів загинули від голоду у Зімбабве

Вівторок, 22 жовтня 2019, 02:45

Щонайменше 55 слонів загинули від голоду за останні два місяці через посуху в національному парку Гванге, що у Зімбабве.

Джерело: BBC

Деталі: Деякі слони були знайдені в 50 метрах від водопоїв, що дозволяє припустити, що тварини йшли в пошуках води і померли безпосередньо перед тим, як дістатись до джерел. 

Проблема полягає також не лише у погодних умовах, але й у великій кількості слонів. Переповненість парку змусила тварин виходити за межі заповідника у пошуках їжі. Через голод цього року слони вбили 22 жителі місцевих сіл, полюючи на їжу.

Посуха також загрожує і населенню Зімбабве. Третина жителів  потребує продовольчої допомоги в умовах триваючої економічної кризи.

Українська правда
Теми: екологія
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