Більше 50 слонів загинули від голоду у Зімбабве
Щонайменше 55 слонів загинули від голоду за останні два місяці через посуху в національному парку Гванге, що у Зімбабве.
Джерело: BBC
Деталі: Деякі слони були знайдені в 50 метрах від водопоїв, що дозволяє припустити, що тварини йшли в пошуках води і померли безпосередньо перед тим, як дістатись до джерел.
Проблема полягає також не лише у погодних умовах, але й у великій кількості слонів. Переповненість парку змусила тварин виходити за межі заповідника у пошуках їжі. Через голод цього року слони вбили 22 жителі місцевих сіл, полюючи на їжу.
Посуха також загрожує і населенню Зімбабве. Третина жителів потребує продовольчої допомоги в умовах триваючої економічної кризи.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua