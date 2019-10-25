Білий дім планує відновити торгові привілеї для України — Washington Post

Адміністрація Білого дому на даний час планує відновити деякі припинені торгові привілеї для України в цьому місяці.

Джерело: газета The Washington Post

Посилаючись на поінформовані джерела, відновлення привілеїв планується включити в пакет торговельних заходів, намічених до випуску в цьому місяці.

Повідомляється, що торговий представник Білого дому Роберт Лайтхайзер в кінці серпня відкликав рекомендацію відновити деякі торгові привілеї України. Це сталося після того, як Джон Болтон, тодішній радник з національної безпеки, попередив Лайтхайзера, що президент Трамп, ймовірно, виступить проти будь-яких дій, які пішли на користь уряду в Києві.

Попередження прозвучало, коли президент США Дональд Трамп заморозив 391 мільйон доларів військової допомоги для України в сфері безпеки.

Палата демократів початку розслідування для можливого проведення імпічменту у зв'язку з можливим тиском на президента України Володимира Зеленського в обмін на розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена.

На початку жовтня Лайтхайзер відправив необхідні документи в Білий дім вдруге. Пізніше він відкликав його знову, 17 жовтня, на тлі бурі з приводу політики президента Трампа щодо України. У цьому місяці пакет документів знову розглянуть.