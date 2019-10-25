Зеленський підписав закон, який позбавляє нардепів виплат за прогули
Президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення народних депутатів права на фінансове забезпечення, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть або пропускатимуть засідання комітетів.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: На офіційному веб-порталі Ради вказано, що законопроект №1035-2 "щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради України" повернуто з підписом від президента.
Документ передбачає: якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВР або у більш як 50% засідань комітету, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.
Розпорядження про припинення виплат видає голова Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики.
Також ухвалений нардепами закон не передбачає процедуру письмової реєстрації парламентаріїв на пленарних засіданнях.
Підставою для нарахування нардепу заробітної плати є дані його участі у не менш як 70% голосувань Верховної Ради на кожному пленарному засіданні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
Передісторія:
- 16 жовтня за законопроект №1035-2 у другому читанні та в цілому проголосували 265 народних депутатів.
- 18 жовтня проект закону направлений на підпис Зеленському.