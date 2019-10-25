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Зеленський підписав закон, який позбавляє нардепів виплат за прогули

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 19:32

Президент Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення народних депутатів права на фінансове забезпечення, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть або пропускатимуть засідання комітетів.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: На офіційному веб-порталі Ради вказано, що законопроект №1035-2 "щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів Верховної Ради України" повернуто з підписом від президента.

Документ передбачає: якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВР або у більш як 50% засідань комітету, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення виплат видає голова Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики.

Також ухвалений нардепами закон не передбачає процедуру письмової реєстрації парламентаріїв на пленарних засіданнях.

Підставою для нарахування нардепу заробітної плати є дані його участі у не менш як 70% голосувань Верховної Ради на кожному пленарному засіданні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Передісторія:

  • 16 жовтня за законопроект №1035-2 у другому читанні та в цілому проголосували 265 народних депутатів. 
  • 18 жовтня проект закону направлений на підпис Зеленському.

Українська правда
Теми: ЗеленськийзаконодавствоВерховна Рада
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