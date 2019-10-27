У ДСНС розповіли, в яких містах забруднене повітря

Станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря в Україні не зафіксовано, однак у декількох містах мають місце незначні перевищення гранично допустимих концентрацій.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "На території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин.

Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському".

Деталі: Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає.

У держслужбі нагадали, що з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.

Дослівно: "Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.

За прогнозами Українського Гідрометцентру у період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації".