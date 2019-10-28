Путін і Меркель обговорили транзит газу через Україну

Президент РФ Володимир Путін і канцлерка Німеччина Ангела Меркель телефоном обговорили питання транзиту російського газу територією України.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

"У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року строку дії відповідного контракту", - заявили у Кремлі.

У рамках переговорів єврокомісар Марош Шефчович проводить зустрічі з обома делегаціями – України, яку очолює голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, та Росії на чолі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Нагадаємо, під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.

Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості наразі немає.

Раніше Путін заявляв, що Росія готова підписати контракт з Україною щодо транзиту газу на основі європейського законодавства, якщо Україна імплементує його до кінця року.

Уряд Німеччини офіційно виступає за збереження транзитної ролі України після початку роботи газопроводу "Північній потік-2".

"Європейська правда"