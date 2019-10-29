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У Конгресі вперше допитають чиновника, який був присутній під час розмови Трампа і Зеленського

Вівторок, 29 жовтня 2019, 08:02

Високопоставлений співробітник Ради національної безпеки США підполковник Александер Віндман у вівторок дасть свідчення в Конгресі в рамках розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Віндман перший свідок, який безпосередньо був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Він планує повідомити комітету з питань імпічменту, що, на його думку, Трамп підірвав національну безпеку США, коли звернувся до Зеленського з проханням провести розслідування щодо своїх політичних суперників.

"Я не думав, що було доцільно вимагати, щоб іноземний уряд розслідувало дії громадянина США, і я був занепокоєний щодо наслідків підтримки України з боку уряду США", - йдеться у вступному слові Віндмана, яке цитує телеканал.

Віндман також планує сказати, що він повідомив про телефонний дзвінок Трампа із Зеленського головному юристу Ради нацбезпеки після прослуховування розмови з ситуаційної кімнати Білого дому разом з іншими представниками національної безпеки США.

"Я усвідомив, що якби Україна продовжила розслідування щодо Байдена і "Бурісм ", це, ймовірно, було б витлумачено як підкилимна гра, яка, безсумнівно, призведе до того, що Україна втратить двопартійну підтримку, яку вона досі отримувала" , - йдеться в його заяві.

"Все це підірвало б національну безпеку США. Після дзвінка я знову повідомив про свою занепокоєність провідному юристу Ради безпеки", - додав Віндман.

Теми: СШАскандалТрампЗеленський
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