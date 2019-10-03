Діти – за паспортом: змінюється порядок перетину лінії розмежування

Державна прикордонна служба попереджає про зміну порядок перетинання лінії розмежування на тимчасово окуповані території Донбасу.

Джерело: Держприкордонслужба, коментар УП її речника Андрія Демченка

Дослівно ДПСУ: "29 жовтня 2019 року відповідно постанови Кабміну набирає чинності порядок перетинання лінії розмежування на ТОТ у Донецькій та Луганській областях".

Пряма мова Андрія Демченка: "Одна з головних новацій: діти зможуть перетинати лінію розмежування виключно за паспортом, закордонним паспортом або проїзним документом дитини.

Це більшою мірою стосується, коли діти їдуть на окуповану територію. Якщо діти їдуть звідти, ми розуміємо, що не у всіх є такі документи. Вони зможуть перетинати лінію розмежування за свідоцтвом про народження, але – для того, щоб батьки змогли оформити на них документи".

Деталі: Процедура виїзду з ТОТ: батьки, діти зі свідоцтвом про народження проїжджають на контрольовану територію України, подають документи на оформлення паспорта або закордонного паспорта. Міграційна служба має видати їм довідку, що вони подали документи на отримання паспорта, з цією довідкою вони можуть повернутися на окуповану територію. Потім із цією довідкою вони зможуть перетнути лінію розмежування, коли їхатимуть забирати оформлені документи.

Варто врахувати, що пропуск на ТОТУ громадян України, які не досягли 16-річного віку здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57.

Нотаріально-посвідчена згода другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі коли дитина повертається на ТОТ у супроводі того з батьків, з яким здійснила виїзд.

Діти віком від 14 до 16 років, якщо вони навчаються в навчальних закладах на контрольованій території України, зможуть перетинати лінію розмежування без батьків при наявності паспорта і підтвердження про навчання у закладі освіти на контрольованій території України.

У загальному порядку громадянам України для перетинання лінії розмежування на ТОТ необхідно мати із собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

Держприкордонслужба звертається до усіх подорожуючих із проханням детально ознайомитись з умовами перетинання лінії розмежування та обов’язково оформляти для дітей паспорти України або закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії розмежування не виникало проблемних питань.

Водночас прикордонники просять врахувати, що на ТОТ Луганської області серед місцевих жителів бойовики запускають фейки нібито українські прикордонники взагалі не будуть випускати дітей до 16 років за наявності свідоцтва про народження.