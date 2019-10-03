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Жереб звів "Динамо" та "Шахтар" вже на стадії 1/8 фіналу Кубка України

Четвер, 3 жовтня 2019, 14:02

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться між собою вже на стадії 1/8 фіналу Кубка України.

Такі результати жеребкування, що пройшло у четвер, 3 жовтня.

Матч пройде у Києві на НСК "Олімпійський".

За регламентом турніру змагання складаються з одного матчу. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 30 жовтня.

В інших матчах 1/8 фіналу туніру зустрінуться:

"Олександрія" – "Зоря"

"Миколаїв" – "Десна"

"Мінай" – "Львів"

"Маріуполь" – "Олімпік" 

"Колос" – "Ворскла"

"Альянс" – "Гірник-Спорт"

"Інгулець" – СК "Дніпро-1".

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Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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