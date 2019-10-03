Жереб звів "Динамо" та "Шахтар" вже на стадії 1/8 фіналу Кубка України
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться між собою вже на стадії 1/8 фіналу Кубка України.
Такі результати жеребкування, що пройшло у четвер, 3 жовтня.
Матч пройде у Києві на НСК "Олімпійський".
За регламентом турніру змагання складаються з одного матчу. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 30 жовтня.
В інших матчах 1/8 фіналу туніру зустрінуться:
"Олександрія" – "Зоря"
"Миколаїв" – "Десна"
"Мінай" – "Львів"
"Маріуполь" – "Олімпік"
"Колос" – "Ворскла"
"Альянс" – "Гірник-Спорт"
"Інгулець" – СК "Дніпро-1".
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