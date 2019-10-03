Країни ЄС отримали рекомендації щодо видачі віз жителям ОРДЛО

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Четвер, 3 жовтня 2019, 14:11

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій на цьому тижні розіслали державам-членам ЄС і країнами Шенгенської зони, що не входять в ЄС, рекомендації по опрацюванню віз, які видають жителям непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на відповідне повідомлення комісії.

Зазначається, що інструкція доповнює висновки Європейської ради від 20 червня 2019 року і запити держав-членів надати вказівки щодо ідентифікації та невизнання паспортів, виданих в результаті указу президента Росії від 24 квітня.

Інструкція містить набір однакових критеріїв, покликаних допомогти консульствам держав-членів ЄС встановити фактичне місце проживання власників російських паспортів, а також докладну інформацію про те, як обробляти заяви на отримання візи жителями тимчасово окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

Зазначається, що набір критеріїв у розісланих інструкціях допоможе  консульствам держав-членів ЄС ідентифікувати  російські паспорти, видані жителям ОРДЛО. "Вони можуть послужити основою для політики невизнання, яка буде застосовуватися державами-членами при здійсненні їх виключної компетенції", - стверджується у повідомленні.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.

24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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Теми: ЄС ОРДЛО візи Донбас


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