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Рада внесла зміни до закону про військову службу

Четвер, 3 жовтня 2019, 14:33
Рада внесла зміни до закону про військову службу

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.

Джерело: "Українська правда" за засіданням парламенту

Деталі: Голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук зазначила, що комітет рекомендує ухвалити законопроект №1227 у другом читанні та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок.  

Вона повідомила, що до другого читання надійшло 23 пропозиції – 9 враховано повністю, 5 враховано частково, 3 враховано редакційно і 6 відхилено.

Законопроект підтримали 287 народних депутатів.

 

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує:

  • визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності ЗСУ;
  • зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;
  • призупиняти виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також не поширювати на них соціальнї гарантії, встановлені для військовослужбовців;
  • в разі виправдання судом продовжити таким військовослужбовцям військову службу, поновити їм усі види забезпечення та гарантії соціального захисту;
  • вжити заходи щодо збереження льотного складу авіації ЗСУ;
  • усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ (в частині передбачення відшкодування коштів курсантами в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту й академічну неуспішність);
  • здійснити перевірку на притягнення призовників до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечити їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшити випадки ухиляння громадянами від призову на строкову військову службу;
  • привести положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у відповідність із раніше ухваленими законами України.

Перед цим Верховна Рада також ухвалила в другому читанні й у цілому проект закону "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб" (№1225)

Олена Рощенко, УП

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Теми: Збройні силиарміязаконодавствоВерховна Рада
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