Рада внесла зміни до закону про військову службу

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби.

Джерело: "Українська правда" за засіданням парламенту

Деталі: Голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук зазначила, що комітет рекомендує ухвалити законопроект №1227 у другом читанні та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок.

Вона повідомила, що до другого читання надійшло 23 пропозиції – 9 враховано повністю, 5 враховано частково, 3 враховано редакційно і 6 відхилено.

Законопроект підтримали 287 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує:

визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності ЗСУ;

зберегти статус військовослужбовців за такими особами на період кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;

призупиняти виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також не поширювати на них соціальнї гарантії, встановлені для військовослужбовців;

в разі виправдання судом продовжити таким військовослужбовцям військову службу, поновити їм усі види забезпечення та гарантії соціального захисту;

вжити заходи щодо збереження льотного складу авіації ЗСУ;

усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ (в частині передбачення відшкодування коштів курсантами в разі дострокового розірвання контракту через систематичне невиконання умов контракту й академічну неуспішність);

здійснити перевірку на притягнення призовників до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, для усунення ускладнень у роботі призовних комісій, забезпечити їх об’єктивними даними щодо призовників та зменшити випадки ухиляння громадянами від призову на строкову військову службу;

привести положення закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у відповідність із раніше ухваленими законами України.

.#Рада9 ухвалила в цілому проект Закону «Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби #ЗП1227 ▶️https://t.co/XlNqKTayrT pic.twitter.com/CQIQf7VxP6 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 3, 2019

Перед цим Верховна Рада також ухвалила в другому читанні й у цілому проект закону "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб" (№1225)