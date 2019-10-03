Дострокові вибори: Зеленському заважають 4 перешкоди

Президент Володимир Зеленський не може оголосити дострокові місцеві вибори по всій країні через чотири проблеми.

Джерело: стаття УП "Заміна мерів і "формула Штайнмайєра". Як Зеленський готує місцеві вибори".

Дослівно: "Володимир Зеленський хотів би замінити владу на всіх рівнях, але його Зе!команда не впевнена, що на місцях це вдасться зробити лише за рахунок бренду "Слуги народу", як це відбулося на виборах у парламент".

Деталі: Перша проблема – те, що місцеві вибори відрізняються від парламентських тим, що нардеп на місцях сприймається як щось чуже і далеке, мало дотичне до повсякденного життя, а мер міста чи села – як близька людина, яка тут живе давно і дбає про добробут.

Тому тут хвиля "зеленого вау-ефекту" може не спрацювати.

Інша проблема Зе!команди, яка відтягує місцеві вибори, – кадровий голод.

Відзначається, що у Зеленського "куца лава запасних" навіть на найвищому рівні, а на рівні регіонів її взагалі немає.

У величезній частині міст у "Слуги народу" все ще немає своїх кандидатів на посади міських голів, а партійна структура досі перебуває в ембріональному стані.

Особливо важко буде конкурувати "слугам" у великих містах: Харкові, Одесі, Дніпрі та Києві.

Третя глобальна проблема – часові рамки. Наступні чергові місцеві вибори в Україні, за Конституцією, мусять відбутись в останню неділю жовтня 2020 року. І проведення десь чи по всій країні дострокових виборів не скасовує проведення цих чергових у жовтні 2020-го.

Четвертою проблемою є війна на Донбасі і питання проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

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