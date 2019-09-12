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У "Слузі народу" допускають дострокові місцеві вибори

Четвер, 12 вересня 2019, 05:15

Після завершення процесу формування місцевих громад, можливі дострокові місцеві вибори у кількох областях.

Джерело: інтерв’ю заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутата "Слуги народу" Олександра Качури Українській правді.

Пряма мова: "З приводу можливих місцевих виборів, то я все ж таки хотів би, щоб процес децентралізації завершився, а лише після цього, думаю, вибори будуть можливі".

Деталі: Таку відповідь Качура дав на питання, чи зміни в складі ЦВК означають, що українців чекають якісь позачергові вибори.

Він припустив, що процес децентралізації може завершитись навесні.

"Я не виключаю такий варіант, тому що якщо процес децентралізації завершиться, всі громади будуть сформовані, тоді зрозуміло, що логічно перезавантаження. Але є багато регіонів, і я про це говорив і керівництву нашої партії, і Офісу президента, які слід перезавантажити зараз", - сказав Качура.

Він не повідомив, про які саме регіони йдеться, заявивши лише, що, наприклад, на Сумщині є таке проблемне місто.

На уточнююче питання, чи йдеться також про Одесу, Харків, Луцьк і Київ, Качура лише підтвердив, що вважає ці міста "проблемними".

Нагадаємо:

  • 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК. 
  • В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
  • Верховна Рада може розглянути подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів ЦВК в четвер, 12 вересня.

Теми: ЦВКмісцева владавиборидецентралізація
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