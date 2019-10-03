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Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради

Четвер, 3 жовтня 2019, 18:04
Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не їсти, не курити і не "задовольняти будь-які фізіологічні потреби" у сесійній залі парламенту.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова: "До мене звернулись народні депутати з наступним проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Iqos… Я не бачив у залі табличок "Iqos friendly". Так само я звертаюсь до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби".

Деталі: Вказану заяву народні депутати зустріли сміхом та вигуками.

Що передувало: Об’єктиви тих, хто спостерігає за сесійною залою в ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський ходив по залу Ради з судочком і щось їв. А депутат фракції "Опозиційна платформа –  За життя" Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радакурйоз
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