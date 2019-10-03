Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради

11755 переглядів
Четвер, 3 жовтня 2019, 18:04

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не їсти, не курити і не "задовольняти будь-які фізіологічні потреби" у сесійній залі парламенту.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова: "До мене звернулись народні депутати з наступним проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Iqos… Я не бачив у залі табличок "Iqos friendly". Так само я звертаюсь до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби".

Деталі: Вказану заяву народні депутати зустріли сміхом та вигуками.

Що передувало: Об’єктиви тих, хто спостерігає за сесійною залою в ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський ходив по залу Ради з судочком і щось їв. А депутат фракції "Опозиційна платформа –  За життя" Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці. 

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада курйоз


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада "забула" про законопроект щодо незаконного збагачення 3 жовтня 2019, 18:33
Рада дала 3 місяці на доопрацювання ветованого Зеленським Виборчого кодексу 3 жовтня 2019, 18:23
Рада відправила на доопрацювання закон про підтримку "Пласту" 3 жовтня 2019, 17:28
Усі новини
Головні новини
Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради
Данилюк розказав про конфлікт з Богданом
Власника "112 Україна" Козака допитали в СБУ і дещо було несподіванкою
Зеленський вніс на розгляд Ради новий склад ЦВК
Усі новини
Музика

Українська музика за вересень: "Бумбокс", Alyona Alyona, The Hardkiss та інші

future

Якою є нинішня молодь, як з нею спілкуватися та до чого готуватися

Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні