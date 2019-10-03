Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не їсти, не курити і не "задовольняти будь-які фізіологічні потреби" у сесійній залі парламенту.
Джерело: засідання Верховної Ради
Пряма мова: "До мене звернулись народні депутати з наступним проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Iqos… Я не бачив у залі табличок "Iqos friendly". Так само я звертаюсь до всіх: у залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби".
Деталі: Вказану заяву народні депутати зустріли сміхом та вигуками.
Що передувало: Об’єктиви тих, хто спостерігає за сесійною залою в ложі преси, зафіксували зокрема, як нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський ходив по залу Ради з судочком і щось їв. А депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива 2-го жовтня в Раді узагалі попався на не дуже пристойній поведінці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua