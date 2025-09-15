Звуки пострілів та клуби диму: у Києві знімають фільм про війну

У Києві 15 вересня містяни могли чути звуки пострілів та бачити хмари. У поліції повідомили, що в місті знімають фільм про війну.

Джерело: hromadske з посиланням на поліцію Києва.

Деталі: У місцевих телеграм-каналах з'явилися повідомлення про звуки, схожі на постріли, у столиці. Також у Дніпровському районі міста було видно дим.

У поліції повідомили, що це було пов’язано зі зйомками фільму на вулиці Фанерній у Києві.

Вибухи, які ви чуєте — це зйомка фільму про війну у Києві, повідомляє тг-канал "Реальний Київ" із посиланням на очевидців pic.twitter.com/2OHJYuy1ut — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 15, 2025

У серпні міська влада також попереджала про знімання фільму в столиці, через що кияни могли чути звуки, схожі на постріли чи вибухи.