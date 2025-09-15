Усі розділи
Звуки пострілів та клуби диму: у Києві знімають фільм про війну

Євген КізіловПонеділок, 15 вересня 2025, 17:59
Звуки пострілів та клуби диму: у Києві знімають фільм про війну
У Києві 15 вересня містяни могли чути звуки пострілів та бачити хмари. У поліції повідомили, що в місті знімають фільм про війну.

Джерело: hromadske з посиланням на поліцію Києва.

Деталі: У місцевих телеграм-каналах з'явилися повідомлення про звуки, схожі на постріли, у столиці. Також у Дніпровському районі міста було видно дим.

У поліції повідомили, що це було пов’язано зі зйомками фільму на вулиці Фанерній у Києві.

У серпні міська влада також попереджала про знімання фільму в столиці, через що кияни могли чути звуки, схожі на постріли чи вибухи.

