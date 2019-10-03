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На виборах в ОРДЛО мають бути українські кандидати і ЗМІ – Зеленський

Четвер, 3 жовтня 2019, 19:02
На виборах в ОРДЛО мають бути українські кандидати і ЗМІ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вибори на непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти тільки за українським законодавством.

Про це він сказав у своєму зверненні у четвер.

Президент ще раз наголосив, що "Формула Штайнмаєра" не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу.

"Чи передбачає вона (формула – ред.), що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому три роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилася Україна в Мінську", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Київ не підписував жодних документів із представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Далі відбудеться зустріч у "нормандському форматі" разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі", - сказав він.  

Зеленський заявив, що його позиція щодо проведення виборів "збігається із позицією всіх українців".

"Ми всі розуміємо, що Донбас це Україна і там повинен запанувати мир, відбутись повне припинення вогню, виведення іноземних військових формувань. Ми всі розуміємо, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники, має статись обмін полоненими… і проведення виборів має відбутися не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських засобів масової інформації та міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права усіма внутрішньо переміщеними особами", - сказав Зеленський, додавши, що про це все буде йти мова на зустрічі у "нормандському форматі".

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Нагадаємо:

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Зеленськийвибори
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