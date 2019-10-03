На виборах в ОРДЛО мають бути українські кандидати і ЗМІ – Зеленський

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Четвер, 3 жовтня 2019, 19:02

Президент Володимир Зеленський запевняє, що вибори на непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти тільки за українським законодавством.

Про це він сказав у своєму зверненні у четвер.

Президент ще раз наголосив, що "Формула Штайнмаєра" не означає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу.

"Чи передбачає вона (формула – ред.), що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому три роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось з чим погодилася Україна в Мінську", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Київ не підписував жодних документів із представниками так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Далі відбудеться зустріч у "нормандському форматі" разом з президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Російської федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі", - сказав він.  

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Теми: Зеленський вибори


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