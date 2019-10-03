Зеленський обіцяє новий закон про особливий статус Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.

Джерело: звернення президента

Пряма мова Зеленського: "Чи буде там (на зустрічі у "нормандському форматі" - ред.) підписуватися новий закон про особливий статус (Донбасу – ред.)? Ні. Цей закон діє до 31 грудня 2019 року".

"Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні. Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії". Отже ніякої капітуляції. Ніякої здачі національних інтересів України. Ніяких договорняків та глобальних кроків без згоди народу України".

Передісторія: