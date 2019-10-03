Зеленський обіцяє новий закон про особливий статус Донбасу
Четвер, 3 жовтня 2019, 20:17
Президент Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.
Джерело: звернення президента
Пряма мова Зеленського: "Чи буде там (на зустрічі у "нормандському форматі" - ред.) підписуватися новий закон про особливий статус (Донбасу – ред.)? Ні. Цей закон діє до 31 грудня 2019 року".
"Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні. Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії". Отже ніякої капітуляції. Ніякої здачі національних інтересів України. Ніяких договорняків та глобальних кроків без згоди народу України".
Передісторія:
- Рік тому, 4 жовтня, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.
- Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
- Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.