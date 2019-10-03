"Олександрія" взяла перші очки в Лізі Європи

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Четвер, 3 жовтня 2019, 22:03

У матчі другого туру групового турніру Ліги Європи "Олександрія" зуміла вибороти нічию у матчі з бельгійським "Гентом".

Поєдинок пройшов у четвер 3 жовтня на "Арені-Львів" і закінчився з рахунком 1:1.

"Олександрія" пропустила швидкий гол. Вже на шостій хвилині після удару Лорана Депуатра з лінії штрафного м`яч залетів у кут воріт української команди - 0:1. На 31-й хвилині рахунок міг збільшитися. Після удару Мішеля Нгаде м`яч влучив у стійку воріт "Олександрії".

На 33-й хвилині після класного удару Євгенія Банада "Гент" рятує лише їх воротар Томас Камінскі. У перші 45-ть хвилин в "Олександрії" було ще кілька небезпечних ударів, але усі повз ворота.

На старті другого тайму "Олександрія" виглядала гостріше в атаці, і таки досягла свого на 61-й хвилині. Зробив рахунок нічийним Артем Сітало, який зіграв на добивання - 1:1. Пізніше Сітало міг оформити дубль, але з близької відстані пробив вище воріт.

Після пропущеного голу "Гент" додав в активності і моменти вже почали виникати біля воріт Юрія Паньківа. На 78-й хвилині Паньків відбив удар під поперечку воріт від нападника збірної України Романа Яремчука, котрий виступає за "Гент". В "Олександрії" до закінчення ігрового часу було ще кілька ударів у площину воріт, які не виявилися складними для воротаря бельгійців.

Нагадаємо, що в першому турі Ліги Європи "Олександрія" на виїзді поступилася німецькому "Вольфсбургу".

Українська правда

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Теми: футбол


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