Путін розповів, як російські канали мають говорити про Україну

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що він проти виставлення України і українців в невигідному світлі на російських федеральних телеканалах, якщо такий підхід дійсно практикується.

Про це він сказав на пленарному засіданні дискусійного клубу "Валдай", передає російське агентство ТАСС.

Путін вважає, що державні російські телевізійні канали "ведуть незалежну редакційну політику".

"Якщо вони, як ви сказали, виставляють Україну в невигідному світлі, якщо це так, я з вами згоден, то це неправильно. Ми не повинні виставляти нашого найближчого сусіда і братський народ в якомусь невигідному світлі. Може йтися про політику чинної влади, але ніяк не про країну, ніяк не про народ", - сказав Путін.

За його словами, якщо подача інформації про Україну на російському телебаченні трактується як невигідна, "значить чогось не вистачає в наших програмах".

Нагадаємо: