Путін розповів, як російські канали мають говорити про Україну
Президент РФ Володимир Путін заявляє, що він проти виставлення України і українців в невигідному світлі на російських федеральних телеканалах, якщо такий підхід дійсно практикується.
Про це він сказав на пленарному засіданні дискусійного клубу "Валдай", передає російське агентство ТАСС.
Путін вважає, що державні російські телевізійні канали "ведуть незалежну редакційну політику".
"Якщо вони, як ви сказали, виставляють Україну в невигідному світлі, якщо це так, я з вами згоден, то це неправильно. Ми не повинні виставляти нашого найближчого сусіда і братський народ в якомусь невигідному світлі. Може йтися про політику чинної влади, але ніяк не про країну, ніяк не про народ", - сказав Путін.
За його словами, якщо подача інформації про Україну на російському телебаченні трактується як невигідна, "значить чогось не вистачає в наших програмах".
Нагадаємо:
- З 2014 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України почала заборонятитрансляції російських каналів через подачу викривленої інформації щодо подій в Україні.
- Російські ЗМІ ігнорували факти присутності російських військових і російської зброї під час бойових дій на Донбасі і анексії Криму.
- Пострадянські країни, такі як Латвія, Литвачи Польща публічно виступають за боротьбу із російською пропагандою.
- Російські офіційні ЗМІ неодноразово ловили на розповсюджуванні фейків. Так російський державний телеканал "Звезда" заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренкапоговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренка ще не було.
- Гендиректора МІА "Россия сегодня" Дмитро Кисельоврегулярно розповідає спотворену інформацію про події в Україні.
- У 2015 році Європейський Союз оприлюднив прізвища 12 громадян Росії і України, проти яких введені санкції за дії з анексії Криму. Серед них був також Кисельов.