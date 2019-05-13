Пропагандисти РФ на фейк-похоронах Доренка "говорили" з мертвою співачкою

Російський державний телеканал "Звезда" заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренка ще не було.

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

Матеріал "Звезды" був опублікований у неділю, 12 травня. Однак пізніше його видалили.

Скріншот: TWITTER "SHADENFM"

Артистка нібито "зазначила", що Доренко ніколи не йшов на компроміси і керувався у своїй професійній діяльності тільки правдою.

"Низький йому уклін і вічна пам'ять", – "додала" Образцова.

Наразі новина відсутня на сайті "Звезды" і в кешах пошукачів "Гугл" і "Яндекс".

При цьому, як зазначає "Дождь", публікація є в пошуковій видачі "Яндекса".

Скріншот пошукової видачі "Яндекса" Скріншот "ДОждя"

Після того, як російські ЗМІ написали про казус своїх колег, "Звезда" вибачилася і оприлюднила спростування.

"За фактом появи недостовірної інформації на сайті телеканалу було проведено службове розслідування. Всі винні були притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності", – говорить телеканал.

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