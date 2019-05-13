Пропагандисти РФ на фейк-похоронах Доренка "говорили" з мертвою співачкою
Російський державний телеканал "Звезда" заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренка ще не було.
Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".
Матеріал "Звезды" був опублікований у неділю, 12 травня. Однак пізніше його видалили.
Артистка нібито "зазначила", що Доренко ніколи не йшов на компроміси і керувався у своїй професійній діяльності тільки правдою.
"Низький йому уклін і вічна пам'ять", – "додала" Образцова.
Наразі новина відсутня на сайті "Звезды" і в кешах пошукачів "Гугл" і "Яндекс".
При цьому, як зазначає "Дождь", публікація є в пошуковій видачі "Яндекса".
Після того, як російські ЗМІ написали про казус своїх колег, "Звезда" вибачилася і оприлюднила спростування.
"За фактом появи недостовірної інформації на сайті телеканалу було проведено службове розслідування. Всі винні були притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності", – говорить телеканал.
Нагадаємо:
- 9 травня в Москві помер головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко.
- У своїх відеоблогах та інтерв'ю він неодноразово підтримував ідею створення "Л/ДНР" і проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, анексію Криму Росією, називав українців "пішаками в грі Януковича", а Україну - "тухлим захолустям".
- Церемонія прощання з Доренко була запланована на 12 травня, однак її скасували через відмову поліції видати тіло журналіста його вдові.
- Телеканал "Звезда" був заснований телерадіостудією Міністерства оборони РФ. Раніше його вже ловили на фейках журналісти і українські політики. Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України зізнавалися, що брехали про війну на Донбасі.