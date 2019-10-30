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Данія видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Середа, 30 жовтня 2019, 14:05
Данія видала дозвіл на будівництво Північного потоку-2

Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.

Про це агентство повідомило у середу у пресрелізі, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Зазначається, що дозвіл видано на будівництво на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма в Балтійському морі. Агентство оцінило, що цей маршрут є найбільш безпечним та відповідає екологічним нормам.

Дозвіл видано відповідно до Закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії щодо Конвенції ООН з морського права. Відповідно до них, Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів, беручи до уваги ресурси і довкілля, а також, за необхідності, повинна вказати, де такі трубопроводи повинні бути прокладені.

Північний потік-2 практично добудований, проте Данія була останньою країною, яка досі не видала дозвіл на його будівництво.

Раніше повідомлялося, що згідно із законодавством Данії Північному потоку-2 доведеться почекати ще місяць, перш ніж дозвіл можна буде застосовувати. За цей час сторони мають право подати скаргу після прийняття рішення.

Голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков на початку жовтня заявив, що компанії потрібно півтора місяця, щоб добудувати Північний потік-2.

Україна, Польща, країни Балтики та США розглядають Північний потік-2 як політичний проект, який РФ може використати для тиску на Європу. 

Німеччина та Австрія підтримують проєкт — їхні компанії беруть участь у будівництві трубопроводу.

Раніше планувалось, що газопровід запустять до кінця 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДаніягазРосія
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