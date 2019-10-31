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Зеленський: "Північний потік-2" посилює Росію і послаблює Європу

Четвер, 31 жовтня 2019, 11:18

Президент України  Володимир Зеленський заявив, що газопровід "Північний потік-2" є геополітичним проєктом, який посилює Росію і послаблює Європу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Ми з вами розуміємо, що питання будівництва "Північного потоку-2" є не просто питанням енергетичної безпеки. Це питання геополітичне. Я вам скажу відверто: це посилює Росію і послаблює Європу", - зазначив президент України, реагуючи на видачу Данією дозволу на будівництво трубопроводу.

За словами Зеленського, він та уряд були готові до такого рішення, проте його ухвалення не залежало від позиції України.

"Ми розуміли, що так може відбутися. Якби це залежало тільки від мене, Данія тоді б не підтвердила (дозвіл на будівництво. – ЄП)", - додав він.

Як повідомлялося, Данське енергетичне агентство 30 жовтня видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.

Данія стала останньою країною ЄС, яка схвалила будівництво трубопроводу, який транспортуватиме російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря.

МЗС України заявило, що розраховує на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на цей проєкт.

Теми: ЗеленськийгазЄвропа
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