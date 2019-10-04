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"Динамо" видає бліду гру і нічию у матчі з "Лугано"

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 00:16

У другому турі Ліги Європи київське "Динамо" на виїзді зіграло внічию 0:0 зі швейцарським "Лугано".

Матч пройшов у четвер 3 жовтня.

Перший тайм матчу з "Лугано" київське "Динамо" не може занести собі до активу. Підопічні Олексія Михайличенка не бігли, не пресингували і були пасивними в атаці.

Натомість швейцарці мали нагоду відкрити рахунок вже на 11-й хвилині. Удар Александра Герндта Георгій Бущан відбив. На добивання пробивав Жуніор Карліньос і влучив у поперечку воріт. 

На цей випад "Лугано" динамівці не відповіли. А ось на 31-й хвилині після удару з метрів 20-ти Марко Араторе у верхній кут воріт, Бущан знову рятує свою команду від голу.

На 45-й хвилині дочекалися моменту і від "Динамо". Після удару Сергія Сидорчука воротар "Лугано" у стрибку дістав м`яча.

На початку другого тайму кияни забігали більш активно попереду, хоча гольових моментів біля воріт швейцарців це не додало. Гравці "Лугано" часто фолили, зриваючи атаки киян. На 46-й хвилині Артем Шабанов пробив прямо в руки воротарю "Лугано".

Завдавали ударів Беньямін Вербич та Віктор Циганков, але все повз ворота. Останні 15-ть хвилин "Динамо" збільшило атакуючий порив, але знову без відповідної ефективності біля воріт господарів поля. 

На 80-й хвилині після удару Володимира Шепелєва м`яч пролетів у метрі від штанги.

А в "Лугано" на 87-й хвилині був ще один момент, щоб виграти цей матч. Після удару головою від Міята Марича за "Динамо" знову зіграла поперечка воріт.

Варто додати, що в нинішньому чемпіонаті Швейцарції "Лугано" займає дев`яту позицію з десяти команд.

В іншому матчі групи В "Мальме" та "Копенгаген" зіграли унічию 1:1.

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Українська правда

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Теми: футбол
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