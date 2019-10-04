У США хотіли зобов’язати Україну розслідувати справу Байдена – ЗМІ

Посол США у Європейському Союзі Гордон Сондленд та Курт Волкер, тодішній спецпредставник США з питань України, готували заяву для президента Володимира Зеленського, яка б зобов’язала українську владу розслідувати справу родини Джо Байдена, політичного конкурента президента США Дональда Трампа

Джерело: The New York Times

Деталі: Три анонімні джерела підтвердили виданню, що американські дипломати у серпні підготували заяву, яка б зобов’язала Україну проводити розслідування проти політичних конкурентів Трампа: Джо Байдена та Гілларі Клінтон.

Посланці Трампа хотіли, щоб українська влада розслідувала справу сина Джо Байдена – Хантера та компанії "Burisma", а також ймовірне втручання України у президентські вибори в США 2016 року на користь суперниці Трампа – Клінтон.

Ідея цієї заяви полягала в тому, щоб зламати українську звичку за закритими дверима обіцяти американцям розбиратись у справах, а потім не дотримуватись цих же обіцянок.

Складання такого документу свідчить про нові факти прив’язки зовнішньої політики США до політичної програми Трампа після телефонної розмови очільника Сполучених Штатів з українським колегою, – додали у The Times.

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