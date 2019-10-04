У США хотіли зобов’язати Україну розслідувати справу Байдена – ЗМІ
Посол США у Європейському Союзі Гордон Сондленд та Курт Волкер, тодішній спецпредставник США з питань України, готували заяву для президента Володимира Зеленського, яка б зобов’язала українську владу розслідувати справу родини Джо Байдена, політичного конкурента президента США Дональда Трампа
Джерело: The New York Times
Деталі: Три анонімні джерела підтвердили виданню, що американські дипломати у серпні підготували заяву, яка б зобов’язала Україну проводити розслідування проти політичних конкурентів Трампа: Джо Байдена та Гілларі Клінтон.
Посланці Трампа хотіли, щоб українська влада розслідувала справу сина Джо Байдена – Хантера та компанії "Burisma", а також ймовірне втручання України у президентські вибори в США 2016 року на користь суперниці Трампа – Клінтон.
Ідея цієї заяви полягала в тому, щоб зламати українську звичку за закритими дверима обіцяти американцям розбиратись у справах, а потім не дотримуватись цих же обіцянок.
Складання такого документу свідчить про нові факти прив’язки зовнішньої політики США до політичної програми Трампа після телефонної розмови очільника Сполучених Штатів з українським колегою, – додали у The Times.
Передісторія:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.