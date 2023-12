Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Джерело: офіційна заява Ненсі Пелосі, Голос Америки

Пряма мова: "Протягом останніх кількох місяців ми проводили розслідування в наших комітетах і розгляди в судах, щоб Палата представників змогла зібрати всі відповідні факти і розглянути питання, чи використовувати свої повноваження відповідно до Статті 1, зокрема, конституційне право ухвалення імпічменту.

І на цьому тижні президент визнав, що просив президента України вжити заходів, що принесуть йому (Трампу - ред.) політичну вигоду.

Дії президента Трампа продемонстрували факти порушення президентом присяги і зради нашої національної безпеки. Зради принципу цілісності (integrity - ред.) наших виборів.

Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент".

Реакція Трампа: "Вони навіть не бачили стенограму дзвінка. Тотальне полювання на відьом!"

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!