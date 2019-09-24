Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Джерело: офіційна заява Ненсі Пелосі, Голос Америки

Пряма мова: "Протягом останніх кількох місяців ми проводили розслідування в наших комітетах і розгляди в судах, щоб Палата представників змогла зібрати всі відповідні факти і розглянути питання, чи використовувати свої повноваження відповідно до Статті 1, зокрема, конституційне право ухвалення імпічменту.

І на цьому тижні президент визнав, що просив президента України вжити заходів, що принесуть йому (Трампу - ред.) політичну вигоду.

Дії президента Трампа продемонстрували факти порушення президентом присяги і зради нашої національної безпеки. Зради принципу цілісності (integrity - ред.) наших виборів.

Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент".

Реакція Трампа: "Вони навіть не бачили стенограму дзвінка. Тотальне полювання на відьом!"

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Що було раніше: Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні лідер демократичної меншості у сенаті Чак Шумер оприлюднив п’ять вимог до Білого Дому у зв’язку із українським скандалом:

- визначити на слуханні, що спонукало анонімного держслужбовця відправити в розвідувальне співтовариство невідкладну скаргу на зміст телефонної розмови Трампа з Зеленським;

- передати Конгресу текст цієї скарги, як того вимагає закон;

- Білому дому оприлюднити стенограму розмови Трампа з Зеленським;

- вказати посадовців адміністрації президента, які затримали спрямування 341 мільйона доларів військової допомоги Україні;

- Міністерство юстиції має надати правовий висновок із зобов'язанням Адміністрації передати скаргу інформаторів конгресу.

Передісторія:

Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа.

Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.

Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.

Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.

Водночас президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.

Знати більше: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"