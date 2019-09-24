Демократи в США офіційно ініціювали процедуру імпічмента Трампа

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Вівторок, 24 вересня 2019, 23:47

Американські демократи скликають офіційне слухання для розслідування передумов для процедури імпічменту президента Дональда Трампа в зв'язку з інформацією, що він нібито шукав в Україні політичної допомоги.

Джерело: ReutersГолос Америки

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила заяву про ініціювання процедури імпічменту внаслідок усе більшого тиску з боку її однопартійців прийняти таке рішення.

 

Демократи також обговорюють створення спеціального комітету, який буде займатися процедурою імпічменту.

Крім того, напередодні лідер демократичної меншості у сенаті Чак Шумер оприлюднив п’ять вимог до Білого Дому у зв’язку із українським скандалом: 

- визначити на слуханні, що спонукало інформатора відправити невідкладну скаргу;

- передати Конгресу скаргу інформатора, як того вимагає закон;

- Білому дому оприлюднити стенограму розмови Трампа з Зеленським;

- вказати посадовців адміністрації президента, які затримали спрямування 341 мільйона доларів військової допомоги Україні;

- Міністерство юстиції має надати правовий висновок із зобов'язанням Адміністрації передати скаргу інформаторів конгресу.

Водночас, Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.

Також, як стверджують ЗМІ, президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.

Що було раніше: Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Передісторія:

  • Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа. 
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.

Знати більше: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"

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Теми: Трамп імпічмент


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