Питання статусу ОРДЛО не виноситимуть на референдум – депутат "Слуги народу"
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 02:55
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде розглядатись у комітетах парламенту.
Джерело: виступ Яременка в ефірі програми "Право на владу"
Пряма мова: "Закону про референдум немає, але в той же час існуючі процедури розгляду законопроектів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається."
Нагадаємо:
- 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу. "Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії", – сказав Зеленський.
Передісторія:
- Рік тому, 4 жовтня, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.
- Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
- Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.
Українська правда