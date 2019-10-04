Питання статусу ОРДЛО не виноситимуть на референдум – депутат "Слуги народу"

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде розглядатись у комітетах парламенту.

Джерело: виступ Яременка в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Закону про референдум немає, але в той же час існуючі процедури розгляду законопроектів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається."

Нагадаємо:

3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу. "Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії", – сказав Зеленський.

Передісторія: