Питання статусу ОРДЛО не виноситимуть на референдум – депутат "Слуги народу"

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 02:55

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей буде розглядатись у комітетах парламенту.

Джерело: виступ Яременка в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "Закону про референдум немає, але в той же час існуючі процедури розгляду законопроектів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається."

Нагадаємо:

  • 3 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу. "Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії", – сказав Зеленський. 

Передісторія:

  • Рік тому, 4 жовтня, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153  про особливий порядок місцевого самоврядування  в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.
  • Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
  • Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
  • Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Українська правда

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Теми: Зеленський ОРДЛО вибори Донбас


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