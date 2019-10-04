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У літака Ан-12 закінчилось пальне, 5 загиблих – міністр

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 09:45
У літака Ан-12 закінчилось пальне, 5 загиблих – міністр

Літак Ан-12 аварійно сів поблизу Львова через закінчення пального, 5 осіб загинули.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, ДСНС у Львівській області, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebok.

Пряма мова: "За попередніми даними, 3 загиблих, 3 важко травмованих живих, 2 ще розшукують, продовжується рятувальна операція. Попередньо аварійна посадка здійснена у зв’язку з закінчення пального. Розпочато розслідування".

Деталі: Згодом міністр оновив свій пост, вказавши, що загиблих уже п’ятеро.  

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомив, що на 10:00 на місці події говорять про 5 загиблих, 2 живих, яких дістали з літака, і 1 живого, якого не можуть дістати.

Про 5 загиблих повідомляє і мер Львова Андрій Садовий з місця катастрофи. 

За даними Зінкевича, о 10:05 дістали третього постраждалого. Він у тяжкому стані. 

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій спершу повідомляла про 3 загиблих і 3 травмованих, яких уже деблокували з літака і госпіталізували в медичні заклади Львова. Згодом у ДСНС також повідомили про 5 загиблих. 

 

За даними Криклія, під час виконання чартерного вантажного рейсу #UKL4050 літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс", який летів за маршрутом Віко (Іспанія) – Львів здійснив аварійну посадку на ґрунт в с. Сокільники, поблизу аеродрому.  

 
Фото ДСНС 

За попередньою інформацією, на його борту були 7 членів екіпажу та 1 супроводжуючий вантажу. 

 
Фото ДСНс

Що було раніше: Вранці 4 жовтня транспортний літак Ан-12 зник з радарів при заході на посадку, а пізніше аварійно сів неподалік від Львова.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівавіакатастрофи
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