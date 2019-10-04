В’ятрович побачив прояви "малороса" в Зеленському

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 11:19

Колишній директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що президент Володимир Зеленський далекий від української культури і проявляє себе як "малорос".

Джерело: В'ятрович  в ефірі програми Bihus.Info "Рольові Ігри".

Пряма мова: "Його культурні підходи - абсолютно малоросійські і дуже далекі від розуміння української культури. Чи Зеленський малорос як президент – поки що рано казати".

Деталі: В'ятрович вважає, що ознаки "малоросійства" Зеленського проявилися вже в тому, що у Бабиному Яру не було офіційних заходів і Зеленський не був там як президент.

"Це – відсутність уваги до пам’яті, до важливих питань, пов’язаних з минулим країни. Це – теж основа малоросійства. Він має ще можливості для того, щоб показати, що Зеленський-актор і Зеленський-президент – це трошки різні люди. Але хотілося б, щоб це робилося активніше та більш впевнено. Бо такі помилки, як з Бабиним Яром, – досить помітні і дуже викличні", – сказав він.

Історик назвав "дітвацтвом" те, що Зеленський 29 вересня з’явився у Бабиному Яру в приватному порядку і лише увечері, після суспільного обурення.

На думку В’ятровича, президент мав бути там не в персональному порядку, а з офіційними заходами.

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Теми: Зеленський


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