Зеленський був у Бабиному Яру інкогніто, рабини розійшлися в поглядах

Рабин, голова Об'єднання юдейських релігійних організацій України Яків Блайх під час заходів до 78-х роковин трагедії Бабиного Яру в неділю висловив обурення тим, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.

Джерело: Моше Реувен Асман у Facebook, Youtube, джерела УП

Пряма мова Блайха: "Вперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба.

Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр".

Деталі: В свою чергу, голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав некоректними висловлювання Блайха на адресу Зеленського.

Фото джерел УП

"Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце", - вважає Асман.

Об'єднана єврейська община України, президентом якої є олігарх Ігор Коломойський, у своїй заяві висловила протест проти заяви Блайха щодо Зеленського.

"Об'єднана єврейська громада України заявляє, що Яків дов Блайх не є представником інтересів єврейського народу України. Псевдо-рабин Яків дов Блайх є заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією і провокатором антисемітизму в Україні. Ми висловлюємо здивування з приводу того, що цій персоні було дано право виступати на Святому місці з подібними заявами", - йдеться у тексті.

Пізніше джерела УП повідомили, що Зеленський у неділю був у Бабиному Яру, проте не афішував свою присутність. Вони також передали кілька фото на підтвердження.

Водночас заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у коментарі до посту Олександра Ройтбурда в Facebook виклав аналогічне фото Зеленського та зазначив: "Можете мене вважати джерелом".

29-30 вересня 1941 року нацистами у Бабиному Яру було розстріляно понад 33 тисячі євреїв.