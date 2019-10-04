Є дві версії чому впав літак під Львовом, поліція відкрила провадження

Літак Ан-12 міг здійснити аварійну посадку поблизу Львова через помилку пілота або через брак пального, поліція відкрила кримінальне провадження.

Джерело: коментра заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка в ефірі телеканалу "112 Україна", Нацполіція

Пряма мова Лавренюка: "Зараз розглядається дві версії. Перша - це те, що закінчилося пальне, а друге - це помилка пілота, тому що літак виходив не на візуальний захід, а на інструментальний, тому те, що була погана погода (а там насправді був дуже сильний туман під Львовом), воно не впливає, і зараз, на даний момент, всі обставини з’ясовуються".

Дослівно поліція: "За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до десяти років".

Деталі: На місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Що передувало: 4 жовтня, близько 7.10 при заході на посадку зник з радару транспортний літак Ан-12. За двадцять хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 07:46 літак Ан-12 виявили на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у Пустомитівському районі. За попередніми даними, загинуло 5 осіб.