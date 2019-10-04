В результаті обшуків у завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова вилучили приблизно мільйон доларів готівки, йому оголошено підозру.

Джерело: речниця столичної прокуратури Надія Максимець

Пряма мова: "840 тисяч доларів США були вилучені вчора з банківської скриньки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі. З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів складає близько 1 млн доларів США".

Деталі: За словами Максимець, лікарю вже вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).



Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою застави близько 3 мільйонів гривень.

Що передувало: 3 жовтня стало відомо, що прокуратура спільно з СБУ і поліцією затримали у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології НАМНУ.

В МОЗ зазначили, що вкрай схвильовані цією ситуацією та сподіваються на об’єктивне та професійне розслідування.