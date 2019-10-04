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Зеленський натякнув, що білоруси ближчі до українців, ніж до росіян

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 15:01

Президент Володимир Зеленський під час виступу на другому форумі регіонів у Житомирі заявив, що білоруси скоріше ближчі до українців, ніж до росіян.

Джерело: виступ Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Я тільки що подумав, до кого все ж таки… я в жодному разі не хочу нікого ділити… ближчі білоруси – до росіян, чи до українців? Знаєте, чому така ідея прийшла? Я відповім. Я зрозумів відповідь на це питання. Відповідь у прізвищах поважних гостей з Білорусі (президент Білорусі Олександр Лукашенко – ред.)".    

Передісторія:

  • У п’ятницю проходить візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до України.
  • Українські та білоруські підприємства підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЛукашенко
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