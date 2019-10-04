Шаройко, якого засудили в Білорусі, вже вдома – Зеленський
Український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.
Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!".
Деталі: Зеленський додав, що Білорусь залишається для України надійним партнером, який допомагає досягти миру на території нашої країни – "території у кордонах, які визнані світовим співтовариством, де Крим і Донбас – це є і завжди буде Україна".
Цьому передувало: Напередодні візиту білоруського президента до України Новозаводський суд Чернігова звільнив з-під варти під особисте зобов’язання громадянина Білорусі Юрія Політику, якого звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни.
Передісторія:
- Громадянина Білорусі Юрія Політику затримали влітку 2017 року у ході спецоперації СБУ. Під час затримання у нього виявили файл з картою розміщення військових підрозділів в зоні АТО. Навесні 2018 року суд у Чернігові почав розгляд справи білоруса.
- Через чотири місяці після арешту Політики у Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка та звинуватили у шпигунстві.
- Процеси над Політикою та Шаройком відбувалися майже синхронно.
- У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до 8 років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо лише у травні.
- У вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка в обмін на обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику.