Шаройко, якого засудили в Білорусі, вже вдома – Зеленський

Український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter



Пряма мова: "Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!".

Деталі: Зеленський додав, що Білорусь залишається для України надійним партнером, який допомагає досягти миру на території нашої країни – "території у кордонах, які визнані світовим співтовариством, де Крим і Донбас – це є і завжди буде Україна".

Цьому передувало: Напередодні візиту білоруського президента до України Новозаводський суд Чернігова звільнив з-під варти під особисте зобов’язання громадянина Білорусі Юрія Політику, якого звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни.

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