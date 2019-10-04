Шаройко, якого засудили в Білорусі, вже вдома – Зеленський

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П'ятниця, 4 жовтня 2019, 14:39

Український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні!".

Деталі: Зеленський додав, що Білорусь залишається для України надійним партнером, який допомагає досягти миру на території нашої країни – "території у кордонах, які визнані світовим співтовариством, де Крим і Донбас – це є і завжди буде Україна".

Цьому передувало: Напередодні візиту білоруського президента до України Новозаводський суд Чернігова звільнив з-під варти під особисте зобов’язання громадянина Білорусі Юрія Політику, якого звинувачують у шпигунстві на користь своєї країни. 

Передісторія:

  • Громадянина Білорусі Юрія Політику затримали влітку 2017 року у ході спецоперації СБУ.  Під час затримання у нього виявили файл з картою розміщення військових підрозділів в зоні АТО. Навесні 2018 року суд у Чернігові почав розгляд справи білоруса. 
  • Через чотири місяці після арешту Політики у Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка та звинуватили у шпигунстві.
  • Процеси над Політикою та Шаройком відбувалися майже синхронно. 
  • У лютому 2018 року Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до 8 років позбавлення волі за шпигунство. Про це стало відомо лише у травні.
  • У вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий на взаємній основі вирішити питання з помилуванням засудженого в Білорусі за шпигунство українця Павла Шаройка в обмін на обвинуваченого в Україні білоруського громадянина Юрія Політику.

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Теми: Білорусь політв'язні Зеленський шпигунство


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