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Нардепи знову проігнорували законопроект щодо незаконного збагачення

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 18:06

Народні депутати знову не розглянули в другому читанні президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення, внесений до порядку денного засідання 3 жовтня.

Як і у четвер законопроект №1031 був у порядку денному засідання у п’ятницю. Проте нардепи розглянувши спочатку закон про право на прослушку НАБУ і ДБР, перейшли до розгляду Програми діяльності Кабінету міністрів.

Після її прийняття нардепи без обговорення проголосували у другому читанні за два законопроекти, що стосуються податків і розійшлися до понеділка.

Передісторія:

  • Законопроект №1031, який вніс президент Володимир Зеленський 29 серпня, передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". 
  • У червні Зеленський подавав проект закону, яким пропонувалося карати держслужбовців за сумнівні активи.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Українська правда

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Теми: Верховна Радакорупція
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