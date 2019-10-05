ЦВК зареєструвала нового нардепа замість заступниці Богдана

Центральна виборча комісія на засіданні в суботу визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка.

Джерело: прес-служба ЦВК

Деталі: Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Відтак, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, який проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 135.

Що було раніше: 4 вересня президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.