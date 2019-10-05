Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК зареєструвала нового нардепа замість заступниці Богдана

Субота, 5 жовтня 2019, 14:22

Центральна виборча комісія на засіданні в суботу визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка.

Джерело: прес-служба ЦВК

Деталі: Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Відтак, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, який проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 135.

Що було раніше: 4 вересня президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКВерховна РадаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: