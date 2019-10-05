ЦВК зареєструвала нового нардепа замість заступниці Богдана
Субота, 5 жовтня 2019, 14:22
Центральна виборча комісія на засіданні в суботу визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка.
Джерело: прес-служба ЦВК
Деталі: Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила повноваження народного депутата від "Слуги народу" Анни Коваленко, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.
Відтак, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народним депутатом Копиленка Олександра Любимовича, 1961 року народження, який проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 135.
Що було раніше: 4 вересня президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.
Українська правда