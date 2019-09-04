У Богдана з'явилася перша заступниця
Джерело: указ №653 президента Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.
Дослівно: "Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду заступника керівника Офісу президента України".
Деталі: Коваленко – № 34 у списку президентської партії "Слуга народу". Вона стала першою жінкою серед заступників керівника ОП Андрія Богдана.
Перший заступник Богдана – Сергій Трофімов. Серед інших заступників глави ОП – Юрій Костюк, Кирило Тимошенко.
Коваленко була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики у 2014-2015 рр.
Вона голова всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторка ГО "Антикорупційний рух України", радниця голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.
Коваленко була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони.
У Верховній Раді VIII скликання працювала помічником-консультантом нардепа.
З 2014 року вона активно займається громадською діяльністю, зокрема, в рамках розбудови Збройних сил.
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