У Богдана з'явилася перша заступниця

Джерело: указ №653 президента Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.

Дослівно: "Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду заступника керівника Офісу президента України".

Деталі: Коваленко – № 34 у списку президентської партії "Слуга народу". Вона стала першою жінкою серед заступників керівника ОП Андрія Богдана.

Перший заступник Богдана – Сергій Трофімов. Серед інших заступників глави ОП – Юрій Костюк, Кирило Тимошенко.

Коваленко була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики у 2014-2015 рр.

Вона голова всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторка ГО "Антикорупційний рух України", радниця голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Коваленко була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони.

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