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У Богдана з'явилася перша заступниця

Середа, 4 вересня 2019, 16:48
Анна Коваленко
фото FB

Джерело: указ №653 президента Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.

Дослівно: "Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду заступника керівника Офісу президента України".

Деталі: Коваленко – № 34 у списку президентської партії "Слуга народу". Вона стала першою жінкою серед заступників керівника ОП Андрія Богдана. 

Перший заступник Богдана – Сергій Трофімов. Серед інших заступників глави ОП – Юрій КостюкКирило Тимошенко.

Коваленко була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики у 2014-2015 рр.

 
Анна Коваленко
фото: FB

Вона голова всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборони Майдану" і координаторка ГО "Антикорупційний рух України", радниця голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації.

Коваленко була консультанткою при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони.

Нагадаємо: 

  • У кінці серпня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка зайняв пост генпрокурора, Олексій Гончарук став прем'єр-міністром України.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народуЗеленськийБогдан
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