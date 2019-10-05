У "Слузі народу" за "мажоритарні" місцеві вибори, крім Києва

У фракції "Слуга народу" вважають, що вибори до місцевих рад повинні проходити за мажоритарною системою, а в Києві – за пропорційною з відкритими списками.

Джерело: перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На місцевому (рівні - ІФ) ми хочемо мажоритарку, крім Києва".

Деталі: Разом з тим він зазначив, що модель мажоритарки для виборів до обласних рад повинна бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат.

Це питання, за словами нардепа, обговорюється по час доопрацювання Виборчого кодексу, на який президент наклав вето.

У "Слузі народу" також вважають за доцільне скоротити термін повноважень місцевих рад до 4 років.

Корнієнко заявив, що новий адміністративно-територіальний устрій України в рамках децентралізації буде поширюватися, в тому числі, на тимчасово непідконтрольні території – Крим і Донбас.

"Ми будемо приймати адміністративно-територіальний устрій всієї країни, в тому числі Криму, Луганської та Донецької областей повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут питання буде, звичайно, коли це почне реально діяти", - сказав перший заступник голови фракції.

Він повідомив, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлений проект нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення з суспільством.

Корнієнко зазначив, що для проведення децентралізації необхідно внести зміни до Конституції, після чого можна буде подавати до парламенту відповідні законопроекти, зокрема, про префекта.

Що було раніше: Корнієнко також заявив, що "Слуга народу" хоче на місцевих виборах навесні привести до місцевих органів влади нових людей.