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У "Слузі народу" хочуть навесні завести "нових людей" і до місцевих рад

Субота, 5 жовтня 2019, 15:10
У Слузі народу хочуть навесні завести нових людей і до місцевих рад
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Партія "Слуга народу" хоче на місцевих виборах навесні привести до місцевих органів влади нових людей.

Джерело: перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори. В першу чергу (успіх - ІФ), у тому, що ми змогли завести до Верховної Ради абсолютно нових людей".

"Хочемо щось подібне зробити на місцевих виборах – максимально відкрити двері і ліфти для нових людей, в тому числі шляхом підвищення престижності бути місцевим депутатом, підвищення престижності бути старостою".

Деталі: За його словами, "ідея того щоб старостою був чоловік, який до цього 30 років очолював сільраду, – погана".

"Десь він ефективний і хороший – не питання, є приватні історії. Але десь зараз для конкретно взятого села краще буде, якщо старостою стане нова людина. Можливо, яка повернулася із заробітків, можливо, той, у кого є магазинчик – місцевий середній клас", - підкреслив Корнієнко.

За словами політика, в даний час у партії йдуть дискусії про підхід до формування списків кандидатів "Слуги народу" на місцевих виборах.

"По містах ми обговорюємо той принцип, яким скористалися на виборах в Раду, – не брати в наші списки діючих депутатів міськрад. Ми розуміємо, що це може нам загрожувати. Я прихильник принципу "на один рівень не брати" – не дозволяти балотуватися там, де людина до цього була депутатом. Є у нас жорсткі люди, які хочуть не пускати в списки нікого з нинішніх депутатів облрад, міськрад", – додав він.

Корнієнко також розповів, що "Слуга народу" має намір в рамках децентралізації забезпечити роботу Центру надання адміністративних послуг у кожній новоствореній громаді.

"Ми хочемо в рамках децентралізації реалізувати підпроект "тотальної ЦНАПізації". Наша мета – забезпечити в кожній новоствореній громаді ЦНАП, а в ньому реалізовувати по максимуму послуги, які можливо спустити на його рівень. Щоб у людини не було постійної потреби виїжджати в районний чи обласний центр", - сказав він.

Читайте також: "Заміна мерів і "формула Штайнмайєра". Як Зеленський готує місцеві вибори".

Передісторія:

  • Наступні чергові місцеві вибори в Україні, за Конституцією, мусять відбутись в останню неділю жовтня 2020 року.
  • У вересні у "Слузі народу" допускали можливість проведення дострокових місцевих виборів у "проблемних" містах.
  • Як писала "Українська правда", президент Володимир Зеленський не може оголосити дострокові місцеві вибори по всій країні через чотири проблеми.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибори
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