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МЗС радить українцям не їздити до Іраку

Неділя, 6 жовтня 2019, 09:32

МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Іраку у зв‘язку з суттєвим погіршенням безпекової ситуації.

Джерело: консульська служба МЗС України

Дослівно: "У зв’язку з масовими антиурядовими протестами в столиці Республіки Ірак – м.Багдад та суттєвим погіршенням безпекової ситуації в країні, а також неспроможністю іракських правоохоронних органів забезпечувати належний захист на території Іраку іноземних громадян, Міністерство закордонних справ України вкотре рекомендує громадянам України, які планують відвідати цю країну, утриматися від поїздок до Іраку без нагальної необхідності, а тим громадянам, які вже там перебувають, залишити її територію".

Деталі: За відсутності можливості безпечно виїхати з країни, МЗС рекомендує не залишати місць проживання та відстежувати повідомлення українських і міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров’ю під час перебування на території Іраку, громадянам України рекомендують звертатися до посольства України в Іраку, тел.: +964 780 986 51 70, електронна пошта: emb_iq@mfa.gov.ua або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, cons_or@mfa.gov.ua.

Що було раніше: Станом на 5 жовтня кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 93 осіб, майже 4000 постраждали.

Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".

Українська правда
Теми: Ірак
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