Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування

Субота, 9 листопада 2019, 23:10
Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування

Найбільшою довірою в мешканців ОРДЛО користується президент РФ Володимир Путін.

Джерело: спільне дослідження Українського інституту майбутнього та "Дзеркала тижня. Україна", проведене за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Деталі: Соціологи запропонували респондентам ОРДЛО самостійно вписати ім'я того, хто особисто для нього є лідером довіри.

11,2% опитаних назвали Володимира Путіна. На другому місці (9,1%) – російський пропагандист Володимир Соловйов.

6,7% назвали російську журналістку-пропагандистку Ольгу Скабєєву, 4,1% - вбитого екслідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка, 2,9% - нинішнього ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна.

 

2,5% довіряють міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, 2,4% - українському олігарху Ринату Ахметову.

Чинний президент України Володимир Зеленський за цим рейтингом ледве потрапив до двадцятки, розділивши 18-19 місця з показником 1,3%.

Дослідження проводилося Українським інститутом майбутнього і "Дзеркалом тижня. Україна" за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей.

Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: