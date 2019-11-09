Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування

Найбільшою довірою в мешканців ОРДЛО користується президент РФ Володимир Путін.

Джерело: спільне дослідження Українського інституту майбутнього та "Дзеркала тижня. Україна", проведене за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Деталі: Соціологи запропонували респондентам ОРДЛО самостійно вписати ім'я того, хто особисто для нього є лідером довіри.

11,2% опитаних назвали Володимира Путіна. На другому місці (9,1%) – російський пропагандист Володимир Соловйов.

6,7% назвали російську журналістку-пропагандистку Ольгу Скабєєву, 4,1% - вбитого екслідера донецьких бойовиків Олександра Захарченка, 2,9% - нинішнього ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна.

2,5% довіряють міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, 2,4% - українському олігарху Ринату Ахметову.

Чинний президент України Володимир Зеленський за цим рейтингом ледве потрапив до двадцятки, розділивши 18-19 місця з показником 1,3%.

Дослідження проводилося Українським інститутом майбутнього і "Дзеркалом тижня. Україна" за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей.

Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.