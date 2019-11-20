Уряд купує полярникам судно, щоб вивчали Антарктиду і океан

Кабінет Міністрів виділив 252 мільйони гривень на закупівлю наукового океанського судна льодового класу.

Джерело: рішення уряду 20 листопада, МОН

Пряма мова міністерки освіти і науки Ганни Новосад: "Це дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану, яке на рівних із дослідженнями Космосу є наразі одним із пріоритетів світової науки".

Очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий: "Для обслуговування нашої станції ми щороку фрахтуємо іноземні судна, а морські дослідження тривалий час взагалі не вели, лише минулого року почали дещо робити з борту риболовних суден, які звісно ж не є повноцінними "плавучими лабораторіями"...

(Купивши власне судно – ред.) ми зможемо утворювати логістичні консорціуми з країнами, які мають свої полярні станції, але не мають власного флоту".

Деталі: Директор НАНЦ також нагадав, що останній самостійний науковий рейс у Південному океані Україна мала 20 років тому. З того часу в України немає суден, які дозволили б вести дослідження у Світовому океані й допомагати з антарктичними дослідженнями на "Академіку Вернадському".

Очікується, що судно придбають до кінця року, а в 2020 році воно вийде в океан під українським прапором.