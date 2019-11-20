Трамп відповів на свідчення Сондленда: я його не знаю, а від України нічого не хотів

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Середа, 20 листопада 2019, 20:25

Президент США Дональд Трамп заявив, що нічого не вимагав від України і зазначив, що не дуже добре знає посла в ЄС Гордона Сондленда, який давав сьогодні свідчення у справі про імпічмент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Трамп звернувся до журналістів перед Білим домом. Він не відповідав на питання, а замість цього читав  уривки зі свідчень і свою письмову заяву із блокнота.

"Що ви хочете від України?" - він питає мене. "Я продовжую чути всі ці різні ідеї і теорії". Це - посол Сондленд говорить зі мною ... Чого ви хочете, чого ви хочете? Це була дуже коротка і різка розмова, яка у нього була зі мною", - сказав Трамп.

"Він продовжує, "чого ви хочете?". Ось моя відповідь. Ви готові? У вас є камера? "Я нічого не хочу. Це те, що я хочу від України". "Я нічого не хочу". Я сказав це двічі", - додав він.

Президент США також заявив, що насправді він не дуже добре знає Сондленда: "Я не дуже добре його знаю. Хоча, схоже, він хороший хлопець".

Сондленд сьогодні заявив про пряму вказівку президента Дональда Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена.

Теми: Трамп імпічмент


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