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Генсек НАТО закликав підтримувати Україну і зберегти єдину позицію по РФ

Середа, 20 листопада 2019, 20:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників обов'язково зберегти єдність позицій щодо Росії і продовжувати надавати політичну і практичну підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками першого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Я заохочую їх робити більше, тому що ми солідарні з Україною, і для нас вкрай важливо не визнавати незаконну анексію Криму, допомагати українцям модернізувати їх армію, їх оборонні інститути і продовжувати нашу підтримку", - сказав Столтенберг.

Він відмовився коментувати ситуацію навколо імпічменту Дональда Трампа у США і те, що один із союзників по НАТО намагався використати двосторонню військову допомогу Україні для внутрішньої політичної мети.

"Якщо я почну відповідати на це, я стану частиною внутрішньої політичної дискусії, і це не те, що я буду робити. Моя головна відповідальність - це гарантувати, що альянс залишається єдиним і продовжує надавати політичну і практичну підтримку Україні ", - сказав Столтенберг.

За його словами, міністри сьогодні розглянули реалізацію пакета заходів з безпеки на Чорному морі, прийнятих у квітні.

"Недавні візити Північноатлантичної ради до Грузії і України стали доброю нагодою побачити цей пакет в дії. Постійні військово-морські групи НАТО проводять навчання з грузинськими та українськими кораблями, покращуючи нашу здатність працювати разом ", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що пакет заходів включає  підготовку морських сил і берегової охорони, візити в порти і вчення, а також обмін інформацією.

"І союзники також продовжують регулярне патрулювання і місію повітряної поліції НАТО в Чорноморському регіоні", - сказав генсек.

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