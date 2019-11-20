Погода: до кінця тижня підморозить до -12

Температура в Україні протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, у західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ. До кінця тижня температура місцями впаде до -12°.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 21 листопада буде невеликий дощ у Вінницькій та Одеській областях. У Києві та області без істотних опадів. У столиці температура протягом доби близько 0°.

На 22-23 листопада синоптики прогнозують подальше зниження температури. Вночі буде 4-9° морозу, у східних областях до 12°, вдень 0-5° морозу.

У західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; лише на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

24-25 листопада температура вночі у східних областях сягне 12° морозу. Вдень очікується від 2° морозу до 4° тепла.

У західних областях та на півдні вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла, в Карпатах і на Закарпатті до 12°.

На Київщині температура вночі 3-8° морозу, вдень від –2° до 3° тепла.