Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода: до кінця тижня підморозить до -12

Середа, 20 листопада 2019, 22:34

Температура в Україні протягом доби від 2° тепла до 3° морозу, у західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ. До кінця тижня температура місцями впаде до -12°.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 21 листопада буде невеликий дощ у Вінницькій та Одеській областях. У Києві та області без істотних опадів. У столиці температура протягом доби близько 0°.

 

На 22-23 листопада синоптики прогнозують подальше зниження температури. Вночі буде 4-9° морозу, у східних областях до 12°, вдень 0-5° морозу. 

У західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; лише на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

24-25 листопада температура вночі у східних областях сягне 12° морозу. Вдень очікується від 2° морозу до 4° тепла.

У західних областях та на півдні вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла, в Карпатах і на Закарпатті до 12°.

На Київщині температура вночі 3-8° морозу, вдень від –2° до 3° тепла.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: