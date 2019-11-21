Зеленський не хотів би, щоб Коломойський "рішав" у зовнішній політиці 

Президент Володимир Зеленський заявив, що це його пріоритет як очільника держави відповідати за міжнародний вектор України, а не олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: брифінг президента в Очакові

Пряма мова: "Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України все ж таки, а не будь-який бізнесмен. Мені здається що це правильно. Я, уряд, суспільство, це рішення все ж таки державне", – відповів Зеленський на запитання журналіста щодо заяв Коломойського про "розворот в сторону Росії".

Деталі: Раніше президент не коментував інтерв’ю олігарха для The New York Times. Через декілька днів після його публікації на сторінці речниці Зеленського Юлії Мендель з’явилось повідомлення про те, що Коломойський не має повноважень говорити від імені Офісу президента.

Що передувало: Тиждень тому в інтерв'ю The New York Times Коломойський заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією.

За його словами, відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе.

"Дайте їй п'ять, 10 років, і кров буде забута", – сказав Коломойський.