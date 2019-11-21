Китай роздратований підтримкою протестувальників Гонконгу з боку США

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Четвер, 21 листопада 2019, 02:45

Гонконг назвав "непотрібним" прийнятий законопроєкт Сенату США щодо підтримки протестувальників. Ним запроваджуються санкції проти посадовців Китаю та Гонконгу.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Сенат США підтримав законопроєкт, яким закликав Китай не порушувати права протестувальників та утриматись від силового розгону протестів. 

Для того, щоб рішення вступило в дію його має підписати президент США.

Гонконг вже назвав законопроєкт "непотрібним і необґрунтованим" та висловив "надзвичайне розчарування". МЗС Китаю закликало Штати не втручатись у внутрішні справи Гонконгу.

Нагадаємо:

  • Протести в Гонконзі тривають майже шість місяців. Вони почались як реакція на законопроєкт, яким дозволяється екстрадиція жителів міста до материкового Китаю
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
  • Вже тиждень триває ескалація протестів біля політехнічного університету міста. Поліція погрожувала застосувати бойові кулі, якщо протестувальники не припинять використовувати зброю.

Українська правда
Теми: США Китай


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