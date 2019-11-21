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Туска обрали головою Європейської народної партії

Четвер, 21 листопада 2019, 03:25

Дональд Туск, який залишає посаду президента Європейської Ради, обраний головою Європейської народної партії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу партії

Деталі: За його кандидатуру проголосувала більшість членів партії, 491 делегат.

Туск займе посаду очільника ЄНП з 1 грудня цього року.

Його посаду на чолі Європейської Ради займе Шарль Мішель, який займав посаду прем’єр-міністра Бельгії.

Українська правда
Теми: ЄС
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