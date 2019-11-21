Туска обрали головою Європейської народної партії
Четвер, 21 листопада 2019, 03:25
Дональд Туск, який залишає посаду президента Європейської Ради, обраний головою Європейської народної партії.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу партії
Деталі: За його кандидатуру проголосувала більшість членів партії, 491 делегат.
Туск займе посаду очільника ЄНП з 1 грудня цього року.
Його посаду на чолі Європейської Ради займе Шарль Мішель, який займав посаду прем’єр-міністра Бельгії.
Українська правда