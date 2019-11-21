Христя Фріланд стала заступником прем’єр-міністра Канади

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Четвер, 21 листопада 2019, 05:35

Заступницею прем’єр-міністра Канади стала ексочільниця МЗС Христя Фріланд, яка має українське походження.

Джерело: пресслужба уряду Канади

Деталі: 20 листопада прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо представив новий уряд. Фріланд, крім посади заступниці, також займатиме посаду міністра міжурядових справ, що передбачає багато церемоніальних обов’язків.

Останні два роки вона була міністром закордонних справ. Членом парламенту Фріланд стала у 2013 році. 

Заступниця Трюдо володіє українською, російською, італійською, французькою та англійською мовами.

Українська правда
Теми: Канада


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