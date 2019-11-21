Арахамія про громадянство США: Нехай Мосійчук покаже хоч одну "бумажку"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія називає бездоказовими заяви про нібито його американське громадянство.
Джерело: коментар Арахамії журналістам
Пряма мова: "От зараз якась людина, яку всі знали, корупціонер, якого вся країна на відео бачила, каже, що в мене є громадянство США наприклад, чи, можливо, US person, і що на кожне слово Арахамії буде 100 бумажок. Та покажи хоч одну бумажку".
Деталі: На запитання, чи є в нього документ, Арахамія відповів: "Нехай він покаже! У мене є бумажка, що він клінічний ідіот… тому що він на всю країну каже – і не може підтвердити нічим. Нехай підтвердить!"
При цьому Арахамія припустив, що Мосійчук розкручує скандал, щоб підвищити собі популярність: "Він своїм друзям жаліється, що в нього тільки 100 лайків у Фейсбуку. Не хочу з нього зірку робити. В нього 100 лайків. Жалко мені людину: він пішов із політики – ніхто його не помічає, не лайкає, от він хоче якийсь скандал… Арахаміягейт – давайте назвемо це "Арахаміягейт".
З приводу того, чи має міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов документ "US person", Арахамія відповів: Я не можу пана Милованова коментувати. Він дійсно працював в Америці".
"Пан Мосійчук може написати підручник із правового нігілізму. Відкрийте сайт Internal revenue service, це податкова американська, – і почитайте, що таке US person", – додав лідер фракції "Слуга народу".
Передісторія:
- Днями депутат Верховної Ради 8 скликання, колишній представник "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук заявив, що представники нової влади Давид Арахамія та Тимофій Милованов мають посвідчення US person.
- При цьому щодо Милованова він посилався на відеозапис лекції теперішнього міністра, поширений Оленою Лукаш, де слова Милованова вирвані с контексту. Зокрема, він наводить приклад щодо авторського права і говорить: "Я не можу вивісити це в інтернет, тому що я US person".
- US person – платник американських податків; особа, яка перебуває в правовому полі США; громадянин чи резидент Сполучених Штатів Америки.