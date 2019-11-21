Арахамія про громадянство США: Нехай Мосійчук покаже хоч одну "бумажку"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія називає бездоказовими заяви про нібито його американське громадянство.

Джерело: коментар Арахамії журналістам

Пряма мова: "От зараз якась людина, яку всі знали, корупціонер, якого вся країна на відео бачила, каже, що в мене є громадянство США наприклад, чи, можливо, US person, і що на кожне слово Арахамії буде 100 бумажок. Та покажи хоч одну бумажку".

Деталі: На запитання, чи є в нього документ, Арахамія відповів: "Нехай він покаже! У мене є бумажка, що він клінічний ідіот… тому що він на всю країну каже – і не може підтвердити нічим. Нехай підтвердить!"

При цьому Арахамія припустив, що Мосійчук розкручує скандал, щоб підвищити собі популярність: "Він своїм друзям жаліється, що в нього тільки 100 лайків у Фейсбуку. Не хочу з нього зірку робити. В нього 100 лайків. Жалко мені людину: він пішов із політики – ніхто його не помічає, не лайкає, от він хоче якийсь скандал… Арахаміягейт – давайте назвемо це "Арахаміягейт".

З приводу того, чи має міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов документ "US person", Арахамія відповів: Я не можу пана Милованова коментувати. Він дійсно працював в Америці".

"Пан Мосійчук може написати підручник із правового нігілізму. Відкрийте сайт Internal revenue service, це податкова американська, – і почитайте, що таке US person", – додав лідер фракції "Слуга народу".

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