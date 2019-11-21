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КС визнав неконституційним законопроєкт Зеленського про уповноважених

Четвер, 21 листопада 2019, 11:48
КС визнав неконституційним законопроєкт Зеленського про уповноважених

Конституційний суд України визнав не відповідним до Конституції внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №1016 щодо уповноважених Верховної Ради.

Про це у четвер повідомляє прес-служба суду.

"У Висновку Суду вказується, що запропоновані Законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції України і законів у різні сфери суспільних відносин без дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а отже, може призвести до порушення та обмеження прав і свобод людини і громадянина".

Суд вважає, що законопроєкт не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції.

У цій статті закріплено, що Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

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Нагадаємо:

  • Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 1016, який 3 вересня нардепи направили до Конституційного суду.
  • Він мотивував введення інституту уповноважених тим, що наразі є одна посадова особа – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, на яку на сьогодні покладена ця функція. На думку президента, одна особа не може ефективно виконувати належні їй повноваження у всіх сферах.
  • Зеленський пропонував створити нові посади уповноважених Верховної Ради. 
  • Зокрема у проєкті закону пропонується ввести посади парламентських уповноважених за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах, а також уповноважених Верховної Ради з прав людини.

Українська правда

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Теми: Зеленськийв'язницяКонституція
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