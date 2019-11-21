КС визнав неконституційним законопроєкт Зеленського про уповноважених

Конституційний суд України визнав не відповідним до Конституції внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №1016 щодо уповноважених Верховної Ради.

Про це у четвер повідомляє прес-служба суду.

"У Висновку Суду вказується, що запропоновані Законопроєктом зміни до статей 85 та 101 Конституції України передбачають запровадження нового виду парламентського контролю, який може вийти за межі контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та потенційно може становити ризик надмірного втручання парламенту через уповноважених за додержанням Конституції України і законів у різні сфери суспільних відносин без дотримання балансу приватних і публічних інтересів, зокрема у підприємницьку діяльність, у діяльність інститутів громадянського суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а отже, може призвести до порушення та обмеження прав і свобод людини і громадянина".

Суд вважає, що законопроєкт не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції.

У цій статті закріплено, що Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

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