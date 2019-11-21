Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арктичне повітря з морозами захоплює Україну: прогноз на найближчі дні

Четвер, 21 листопада 2019, 12:42
Арктичне повітря з морозами захоплює Україну: прогноз на найближчі дні

Найближчої доби арктичне повітря охопить більшу частину території України, крім крайнього заходу та півдня, тому температура повітря продовжить знижуватися.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У п'ятницю по всій Україні – без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах – сильніше: пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в східних областях до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

23 листопада в Україні без опадів, лише в західних областях і в Одеській області місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 13° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в суботу – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 22 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13,2 градусів тепла в 1926 році, а найнижча – вночі на позначці 15,7 градусів морозу в 1921 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: