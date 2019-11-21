Арктичне повітря з морозами захоплює Україну: прогноз на найближчі дні

Найближчої доби арктичне повітря охопить більшу частину території України, крім крайнього заходу та півдня, тому температура повітря продовжить знижуватися.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У п'ятницю по всій Україні – без опадів. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах – сильніше: пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в східних областях до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

23 листопада в Україні без опадів, лише в західних областях і в Одеській області місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній та південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 13° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу; в західних, південних областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в суботу – без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 22 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 13,2 градусів тепла в 1926 році, а найнижча – вночі на позначці 15,7 градусів морозу в 1921 році.